Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что новое оборонное соглашение с Саудовской Аравией может предоставить королевству доступ к пакистанскому ядерному арсеналу. «Позвольте мне прояснить один вопрос относительно ядерного потенциала. Те возможности, которыми мы обладаем, могут стать доступными для Саудовской Аравии в соответствии с соглашением», — заявил Асиф (цитата по Al Arabiya).

Он добавил, что пакистанские военные давно готовились к реализации такого партнерства. Министр также отметил, что вопрос возможного присоединения других стран к пакту пока преждевременен, но исключать этот вариант нельзя.

Стратегическое оборонное соглашение было подписано 17 сентября премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Документ предусматривает взаимные обязательства по оказанию военной помощи в случае агрессии против любой из сторон, включая совместное планирование операций и усиление оборонного сотрудничества.

Представитель МИД Пакистана Шафкат Али Хан подчеркнул, что соглашение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против третьих стран. Вице-премьер Исхак Дар уточнил, что на выработку документа ушло несколько месяцев, и другие страны также проявляли интерес к подобным соглашениям с Исламабадом.

Заключение пакта происходит на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке и усиления опасений государств Персидского залива относительно надежности США как гаранта безопасности, отмечает Reuters. Так, за последний год Катар дважды подвергался прямым ударам: один раз со стороны Ирана, а второй — со стороны Израиля.

В Саудовской Аравии подчеркивают, что сближение с Пакистаном не помешает укреплению отношений с Индией — ядерным соперником Исламабада. Высокопоставленный чиновник в Эр-Рияде в беседе с Reuters охарактеризовал соглашение как «институционализацию глубокого партнерства», являющегося результатом многолетних обсуждений. (moscowtimes.ru)