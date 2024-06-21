США и Китай возобновили контакты по ядерному оружию. «Полуофициальные переговоры» прошли в марте и стали первыми за последние 5 лет, пишет Reuters.

По словам двух участников встречи из американской делегации, представители Пекина пообещали не прибегать к ядерным угрозам из-за Тайваня. Китайцы заявили, что «абсолютно уверены в своей способности одержать верх в борьбе за остров без применения» подобного оружия, сказал один из организаторов переговоров по «второму треку», ученый Дэвид Санторо. Делегаты также выразили уверенность в том, что Пекин «не заинтересован в обеспечении ядерного паритета» с США, «не говоря уже о достижении превосходства».

К переговорам по «второму треку», как правило, привлекаются ученые и экс-чиновники, которые могут авторитетно передать позицию руководства своих стран, даже если не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как «первый трек».

Для участия в консультациях Пекин направил делегацию аналитиков и ученых, среди которых было несколько экс-офицеров Народно-освободительной армии Китая. Позицию США представили шесть человек, включая бывших чиновников и ученых. Обсуждения продолжались два дня в конференц-зале шанхайского отеля. Следующая встреча запланирована на 2025 год.

Чиновник Госдепартамента назвал «полезными» переговоры в рамках «второго трека». По его словам, ведомство знало о мартовской встрече, но не участвовало в ней. При этом он подчеркнул, что такие дискуссии не могут заменить официальные переговоры должностных лиц.

В ноябре США и Китай ненадолго возобновили консультации по ядерным вооружениям в рамках первого трека после паузы в четыре с половиной года. Американскую делегацию возглавляла помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, а китайскую — директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо. Но с тех пор эти консультации зашли в тупик.

Пентагон отмечал, что ядерный арсенал Китая увеличился более чем на 20% в период с 2021 по 2023 год. На данный момент Пекин располагает 500 действующими ядерными боеголовками и может увеличить их количество до 1000 к 2030 году, отмечали в ведомстве. На вооружении США и Россия находятся 1770 и 1710 боеголовок соответственно.

В октябре Минобороны США заявило, что Китай может рассмотреть возможность использования ядерного оружия, если поражение обычных вооруженных сил на Тайване» поставит под угрозу правление Коммунистической партии. Китай никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить демократически управляемый остров под свой контроль, и в последние четыре года активизировал вокруг него свою военную деятельность.

В апреле прошлого года руководитель КНР Си Цзиньпин заявил, что США обманом пытались заставить Пекин напасть на Тайвань, но он не попался на американскую «приманку», сообщали источники Financial Times. В национальной оборонной стратегии Китая содержится пункт, допускающий силовое решение тайваньского вопроса при отсутствии прогресса мирных усилий по воссоединению. В частности, оно может быть принято в случае вмешательства внешних сил и сторонников независимости острова.

Тайвань отделился от Китая после гражданской войны между национальным правительством партии «Гоминьдан», возглавляемой Чаном Кайши, и войсками Коммунистической партии под руководством Мао Цзэдуна. Проигравший Чан Кайши вместе с 1,5 млн сторонников в 1949 году бежал на Тайвань, где объявил о создании независимого государства. Тем не менее Пекин до сих пор считает остров своей территорией и настаивает на «принципе одного Китая». (moscowtimes.ru)