Любая страна, которая применит ядерное оружие, объявит войну всему остальному миру, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 тыс. человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — сказал бен Салман в интервью Fox News.

Он отдельно остановился на ситуации с Ираном. По его словам, если у Тегерана появится ядерное оружие, то Эр-Рияд также вынужден будет заполучить его «по соображениям безопасности для уравновешения сил».

При этом власти Ирана настаивают на отсутствии планов по ядерному оружию, однако, согласно оценке США, если иранское правительство решит создать ядерную бомбу, оно сможет это сделать за несколько месяцев. В этом случае Вашингтон обещал предоставить Израилю «свободу действий». (moscowtimes.ru)