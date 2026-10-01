Президент США Дональд Трамп распорядился к 2028 году сократить популяцию комаров в округе Колумбия на 90%, а популяцию клещей — на 50%. Об этом говорится в соответствующем исполнительном указе американского лидера, опубликованном Белым домом.

Согласно документу, Трамп поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA), министерствам внутренних дел и сельского хозяйства, а также администрации общих служб в координации с министерством здравоохранения в течение 60 дней с момента подписания указа разработать и начать реализовывать кампанию по сокращению популяции комаров и клещей. Кроме того, EPA уполномочили регистрировать новые методы борьбы с этими вредителями, а американский Минздрав — стимулировать разработку методов лечения заболеваний, которые переносят клещи и комары.