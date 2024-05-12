Агент Пини Захави, представляющий интересы 35-летнего центрального нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, прокомментировал слухи о том, что его клиент может покинуть каталонский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Это чушь, неправдивые новости. Левандовски на 100% останется в «Барсе», — приводит слова Захави журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Meczyki в соцсети Х (ранее Twitter).

35-летний Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и девять результативных передач. (championat.com)