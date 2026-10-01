Президент Румынии Никушор Дан высказался решительно против проведения в стране досрочных парламентских выборов.

На пресс-конференции в румынском посольстве в Праге, где он находился с официальным визитом, глава государства сказал, что в случае начала предвыборной кампании в стране сохранится временное правительство, которое не может осуществить запланированную и необходимую корректировку бюджета. «Досрочные выборы означают пять месяцев, в течение которых мы не можем провести корректировку», — заявил Дан. Стенограмма пресс-конференции размещена на сайте президентской администрации.

«Во-вторых, Румыния — страна, которая давно живет в долг и, живя в долг, не может играть с финансовыми потоками, которые поддерживают текущую деятельность, — продолжал президент. — И сигнал, полученный мной от инвесторов, которые дают в долг Румынии — банки, пенсионные фонды и так далее — и которые обеспечивают текущую деятельность, был: «без досрочных выборов».

«Давайте посмотрим, что такое досрочные выборы, — добавил Дан. — Это ЦИК, плакаты на улицах, дискуссии в телестудиях, и в феврале будет результат, который, если посмотреть на опросы, будет примерно таким же, как сейчас, и снова те же партии должны будут вести переговоры о формировании того же правительства».