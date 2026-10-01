Масштабное извержение вулкана Йеллоустоун в США способно повлиять на всё Западное полушарие Земли и иметь последствия для всей планеты. Об этом 30 сентября рассказал профессор геологии Университета Невады в Рино Филип Рупрехт.

«В случае масштабного извержения, катастрофически масштабного извержения вулкана Йеллоустоун, оно повлияет на всё западное полушарие, на всю планету во многих смыслах», — заявил он «РИА Новости».

Йеллоустоунская кальдера расположена на территории одноименного национального парка на северо-западе США. Объект часто называют супервулканом. Рупрехт отметил, что извержения Йеллоустоуна происходили около 7 тыс. лет назад, а также более 1 млн лет назад.