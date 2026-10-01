В Центре современного искусства Союза художников Азербайджана открылась выставка «Искусство без границ», организованная совместно Союзом художников Азербайджана и Международным клубом художников, сообщает «Зеркало».

Она стала итоговым мероприятием в рамках Международного художественного симпозиума «Шабран-2026». В течении недели в Шабране талантливые художники из разных стран мира на пленэрах воплощали свои идеи, впечатления и эмоции на картинах и обменивались идеями и опытом. Результаты были представлены публике на открытой итоговой выставке.

В итоговой выставке были представлены работы участников проекта: Назим Шах (Азербайджан), Лука Гугушвили (Грузия), Даце Штрауса (Латвия), Довиле Томкуте (Литва), Стасис Юрашка (Литва), Фархад Абди (Иран), Захра Хабибизас (Иран), Зекерия Эрдинч (Турция), Ибрагим Валиходжаев (Узбекистан), Аугуст Кюннапу (Эстония).

Итоговую выставку открыл вступительной речью председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов. Он поздравил художников, участвующих в симпозиуме, и пожелал им успехов в дальнейшем творчестве. Он подчеркнул, что подобные творческие встречи – уникальная возможность в рамках культурного сотрудничества между странами. Фархад Халилов отметил, что в результате этого симпозиума нашу страну посетило множество зарубежных художников, что внесет особый вклад в установление и развитие культурного сотрудничества и творческих связей с нашими художниками. Зарубежным художникам, участвующим в выставке, были вручены дипломы и подарки от Союза художников Азербайджана. Участники симпозиума выразили благодарность Союзу художников Азербайджана за созданные условия.

Международный арт-симпозиум «Шабран-2026» представляет уникальную площадку для живого общения и обмена опытом между художниками, способствуя культурному обогащению и взаимопониманию между странами.