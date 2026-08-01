В Киноцентре «Низами» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню азербайджанского кино, сообщает «Зеркало».

Организатором выступило Агентство кино Азербайджана (ARKA).

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, общественные деятели, а также известные представители отечественной киноиндустрии.

С приветственным словом выступили заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и генеральный директор ARKA Рашад Азизов.

Они рассказали о развитии азербайджанского кинематографа в последние годы, проводимых реформах, достигнутых результатах и планах по дальнейшему развитию отрасли.

Гостям был представлен видеоролик, в котором наглядно отражены основные итоги деятельности ARKA за последний год, включая ключевые показатели работы агентства.

Одним из главных анонсов вечера стало объявление о проведении первого Международного кинофестиваля в Лачине, который пройдет 25 августа. Участникам мероприятия также продемонстрировали официальный проморолик будущего фестиваля.

Кроме того, зрители познакомились с трейлерами фильмов, созданных при поддержке ARKA и запланированных к выпуску в этом году.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения представителей киноиндустрии, отличившихся в различных номинациях.

Особое место в программе заняло участие делегации Вьетнама, прибывшей в Азербайджан в рамках «Дней Вьетнама в Азербайджане». Представители делегации рассказали о развитии азербайджано-вьетнамских отношений и вкладе режиссера Аждара Ибрагимова в становление вьетнамского кинематографа.

Директор Государственного фильмофонда Азербайджана Джамиль Гулиев рассказал о наиболее значимых страницах творческого наследия режиссера.

Завершился вечер показом документального фильма, посвященного жизни и творчеству Аждара Ибрагимова, а также двух короткометражных картин, созданных при поддержке ARKA в этом году, — анимационного фильма Eyni yağışın altında» и художественной ленты «Divarın o üzündə».