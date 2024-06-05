В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана.

Как сообщает #, в церемонии приняли участие президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, высокопоставленные чиновники различных структур организации, послы и дипломаты государств-членов.

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев проинформировал гостей об истории независимости нашей страны и пути ее развития. Дипломат отметил, что именно в 2024 году впервые после полного восстановления территориальной целостности Азербайджана этот национальный праздник, День независимости, отмечался на всей территории нашей страны.

В своем выступлении Я.Алиев рассказал об эффективном сотрудничестве Азербайджана с ООН на протяжении многих лет, отметил, что наша страна внесла свой вклад в деятельность международной организации, связанную с климатом и другими важными направлениями многостороннего сотрудничества.

Азербайджан также активно работает с развивающимися малыми островными государствами, по инициативе главы страны планируется создать специальный фонд для поддержки этих государств.

Дипломат отметил, что в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Я.Алиев проинформировал гостей, что в 2026 году в Азербайджане также пройдет 13-я сессия Всемирного форума городского развития.

На церемонии выступил председатель Генеральной Ассамблеи Д.Фрэнсис. Он поздравил наш народ с Днем независимости и подчеркнул, что Азербайджанская Демократическая Республика создала первое светское, демократическое государство на Востоке. Говоря о вкладе Азербайджана в ООН, президент рассказал о XI Глобальном Бакинском форуме, на котором он присутствовал в рамках своего визита в нашу страну в марте этого года, а также рассказал о проведенных им встречах на высоком уровне. Президент поздравил нашу страну с председательством на COP29 и пожелал успехов.

На церемонии был показан видеоролик, отражающий богатую природу Азербайджана, его историю, национальные традиции и завораживающую красоту Баку.

В культурной части мероприятия гости отведали блюда азербайджанской кухни на фоне живого исполнения нашей национальной музыки.