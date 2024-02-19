В Постоянном представительстве Республики Татарстан состоялось литературно- музыкальное мероприятие, посвященное 118-летию со дня рождения поэта- героя Мусы Джалиля, сообщает #.

Вечер памяти был организован Бакинским образовательно- культурным центром «Институт К.Насыри» совместно с татарскими общественными организациями Азербайджана при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике.

В начале мероприятия присутствующим было зачитано приветствие, направленное от имени Фонда «Дань памяти» им.М.Джалиля.

Специальным гостем вечера стал гость из Франции, заслуженный артист РТ, оперный певец Тимур Абдикеев. Обладатель красивого баса, он исполнил произведение, написанное на стихи М.Джалиля «Последняя песня» и классическую итальянскую песню «O Sole mio».

Далее был продемонстрирован видеоролик о жизни, творчестве и подвиге поэта.

В ходе мероприятия прозвучали стихи М.Джалиля и песни на его стихи. Также прозвучали народные и классические произведения, исполненные профессиональными и самодеятельными коллективами.

Порадовали своими выступлениями самые маленькие представители татарской диаспоры –Раяна Айбатулова, Диана Быкова, Рамиля Шамионова, Алим и Максуд Алиевы и др.

В продолжение вечера актеры детского театра-студии «Гюнай» представили на суд зрителей спектакль «Варварство» по мотивам произведений М.Джалиля.

Стоит добавить, что в текущем году юный талант, актер театра «Гюнай» Октай Худиев занял второе место в Международном литературном конкурсе «Джалиловские чтения», гала концерт которого прошел 15 февраля в Казани. В финал этого же конкурса прошли актеры этого же театра — Рена Гусейнова, Марьям Ибрагимова и Маргарита Фадеева.

После показа спектакля зал устроил овации актерам театра. Мероприятие завершилось награждением организаторов и участников вечера благодарностями от имени Постоянного представительства РТ в АР.