В посольстве Турции в Азербайджане состоялся официальный прием по случаю 30 августа — Дня Победы Турции.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской армии Керим Велиев, председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде и руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям Ахлиман Амирасланов.

Среди гостей также были представители государственных и правительственных структур, депутаты Милли Меджлиса, послы иностранных государств в Азербайджане, а также сотрудники турецких компаний, работающих в Баку.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции.

Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн зачитал поздравительное послание президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В свою очередь Закир Гасанов заявил, что братские связи между Азербайджаном и Турцией с каждым днем становятся крепче. По его словам, отношения двух стран развиваются на основе завещанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым принципа «Один народ — два государства» и слов основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка: «Радость Азербайджана — наша радость, его горе — наше горе».