Полузащитник «Барселоны» Родри после перехода в каталонский клуб стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Capology, годовая зарплата 30-летнего испанца составляет 31,25 млн евро. Столько же получает нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

При этом Родри и Ямаль уступают двум футболистам мадридского «Реала» в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги. Первое место занимает Килиан Мбаппе с зарплатой 71,67 млн евро в год. Вторым идет Винисиус Жуниор — 50 млн евро.

«Барселона» объявила о переходе Родри 18 августа. Обладатель «Золотого мяча»-2024 заключил с каталонским клубом контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обошелся «Барселоне» в 60 млн евро. Еще 15 млн евро предусмотрены в качестве бонусов.