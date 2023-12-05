Интервью # с азербайджанским политологом, главой клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгаром Велизаде.

— После резких необоснованных выпадов европейских и американских политиков (глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен) в адрес Азербайджана, Баку фактически отказался от услуг всяких посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Как вы считаете, какова перспектива прямых переговоров, и пойдет ли на это Армения?

— Армения на прямые переговоры не пойдет, если только ее не вынудят на это чрезвычайные обстоятельства или же западные страны. Дело в том, что для Армении важно, чтобы в качестве модераторов переговоров были ее западные партнеры, которые выступили бы гарантом тех договоренностей, которые будут достигнуты с Азербайджаном.

Для западных стран важно таким образом зафиксировать свои интересы в регионе, а также выступая гарантом мирного соглашения, быть арбитром между Азербайджаном и Арменией.

Баку предлагает Еревану прямые переговоры для того, чтобы в будущем постконфликтном мироустройстве не было бы уже каких-либо арбитров, к которым можно было бы обращаться по тем или иным вопросам. Для Армении же важно показать свою лояльность Западу и рассчитывать на их поддержку в ее отношениях с Россией.

То есть, мы, стремясь к мирным переговорам, пытаемся оградить регион от конфронтации геополитических сил, в то время как Армения, наоборот, пытается создать все условия для противостояния различных силовых центров в регионе. И тем самым извлечь для себя максимальную выгоду.

— Уже сегодня в соседней стране звучат голоса о неприемлемости двухсторонних переговоров. В частности, Серж Саргсян заявил, что такой формат приведет к существенным уступкам со стороны Армении и нужен посредник в виде мощной державы. Почему «реваншисты» так опасаются прямого диалога?

— Незаинтересованность в прямом диалоге так называемых реваншистов в лице Саргсяна, Кочаряна и других является их естественным существом. Они прекрасно понимают, что если бы не помощь России , Армения не только не смогла бы захватить Карабах, но и длительное время удерживать контроль над азербайджанскими землями. То есть, для них российский фактор был ключевым, и потому российское модераторство было для них важным аспектом.

Да, Москва не была напрямую вовлечена в конфликт, но армянская сторона делала все возможное, чтобы обеспечить прямую вовлеченность России в данное противостояние с Азербайджаном. В частности, неоднократные тогда призывы к ОДКБ вмешаться на стороне Армении в конфликт с Азербайджаном, провоцировали участие Москвы в нем.

Однако РФ, руководствуясь долгосрочными политическими интересами, делала все возможное для того, чтобы хотя бы формально быть в стороне от схватки двух региональных стран, и ей это удалось.

Таким образом, желание армянского руководства противопоставить Россию и Азербайджан не осуществилось. И вот сегодня в Армении хотят разыграть подобный сценарий, но уже руками западных стран. И, к большому сожалению, Запад на подобные провокации ведется.

— Ни Россия, ни Запад не заинтересованы в решении проблемы без их участия. Могут ли силовые центры оказать давление на Пашиняна, после чего он вновь запоет старую песню о посредниках?

— Конечно же, внешние интересанты хотели бы обеспечить свое долгосрочное присутствие в регионе, в частности, выступая гарантами мирного договора.

Мирный договор в данном случае выступал бы своего рода неким удобным инструментом для того, чтобы эти самые гаранты могли периодически вмешиваться в ход политических процессов в регионе, указывая той или иной стороне, что нужно делать.

Армения – слабое звено в регионе, и она вполне может сойти за такой инструмент, а Азербайджан этого не желает.

Что касается Пашиняна, то он непоследовательный в своих действиях политик, который не имеет серьезного стержня. И с таким политиком все, что хотите, может быть. В данном случае и в давлении нет особой необходимости, так как Пашинян и без этого готов выступать в роли послушного инструмента внешних сил, лишь бы были обеспечены интересы нынешнего политического руководства страны.

— После провокационного заявления О’Брайена, последовал звонок Блинкена президенту Алиеву. И после разрешения Азербайджана, завтра Баку посетит О’Брайен. Как вы считаете, с каким кейсом он едет? Возможно ли, что заокеанский гость попытается убедить главу государства вернуться на вашингтонскую или брюссельскую площадки?

— Конечно, О’Брайен будет настаивать на том, чтобы переговорный процесс проходил на вашингтонской или брюссельской площадке. Естественно, для США важно, чтобы мирный договор был оформлен таким образом, чтобы были зафиксированы интересы Вашингтона.

Понятно, что ни один посредник никогда не участвует в подобных соглашениях, если у него нет практических интересов. Когда соглашение между сторонами достигается без участия посредников, то их интересы не принимаются во внимание. США хотят, чтобы в постконфликтный период американские интересы были имплементированы в систему региональных отношений.

И в этих условиях О’Брайен будет добиваться от Баку возвращения на вашингтонскую площадку, возобновления переговоров на западном треке с учетом требований Запада. И эти требования нам хорошо известны.

В частности, всем ясно, что речь идет о территории Азербайджана, если рассматривать вопрос будущего карабахских армян. Опять же, так как речь идет об азербайджанской земле, то наши законы должны выполняться неукоснительно.

Думаю, что в ходе переговоров будет затронут вопрос безопасности карабахских армян. Под данной темой Вашингтон понимает определенные гарантии, которые Азербайджан должен дать международному сообществу, конкретно Западу, что права армян Карабаха не будут нарушаться.

В принципе, понятно, что Азербайджан не собирается нарушать чьи-либо права, но брать на себя какие-либо обязательства перед внешними силами, игроками Баку не будет. Потому, что такого рода обязательства противоречат суверенитету и политике невмешательства во внутренние дела страны.

Ведь США, выступая гарантом безопасности своего населения, не дает же обещания другим странам или международным организациям, что права людей будут обеспечены. Поэтому думаю, что тут необходим универсальный подход, и Азербайджан будет настаивать на его соблюдении.