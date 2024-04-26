Созданный в ноябре 2023 года научно-аналитический фонд «Гегард» (в переводе с армянского означает копье) для борьбы с антиармянской пропагандой выступил с очередной ахинеей. Армянским копейщикам не понравилось, что в Азербайджане 27 апреля текущего года состоится школьная олимпиада под названием «Возвращение в Западный Азербайджан».

По мнению «Гегард», организуемая школьная олимпиада является «доказательством того, что власти Азербайджана не намерены отказываться от своих агрессивных и противозаконных планов в отношении Армении».

«Все это является показателем того, как в Азербайджане с детства прививают антиармянскую ненависть своему народу, а также доказывает, что власти Азербайджана не собираются отказываться от своих захватнических и противозаконных планов в отношении Армении», — считают в фонде.

Отметим, что термин «Западный Азербайджан» уже долгое время сеет ужас и страх среди армянских пропагандистов на фоне полного восстановления территориальной целостности Азербайджана и усилий азербайджанского правительства, направленных на установление исторической справедливости, которая заключается в возвращении коренных жителей в дома их предков на территории современной Армении — страны, которая была создана на исторических азербайджанских землях.

И это является неоспоримым фактом. Нынешняя столица Армении основана в начале XVI века полководцем шаха Исмайыла Сефеви Ревангулу ханом. Позднее на этих землях образовалось Иреванское ханство — одно из азербайджанских государств, появившихся вследствие распада империи Надир-шаха Афшара. Иреванское ханство прекратило свое существование в результате завоевания Российской империей в первой трети XIX века.

В мае 1918 года Иреван был уступлен Армении руководителями Азербайджанской Демократической Республики в силу давления со стороны ведущих держав, которые принуждали Азербайджан к этому для того, чтобы новосозданная республика получила признание в мире.

В 1920 году уже руководство Советского Азербайджана под давлением Советской России согласилось на передачу западной части Зангезура Советской Армении. Таким образом на исконных азербайджанских землях было искусственным образом создано армянское государство.

Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны в 1948-1953 и 1988-1991 годах с территории Армении, где они когда-то составляли абсолютное большинство. Карабахский конфликт начался с массового изгнания азербайджанцев из Армении в конце XX века. И с завершением карабахского конфликта, на фоне процессов, направленных на нормализацию азербайджано-армянских отношений, появляется возможность для возвращения азербайджанцев в свои родные края на территории Республики Армения — в Западный Азербайджан.

Концепция по обеспечению мирного, безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из территории нынешней Армении, основана на международном праве, соответствующем национальном законодательстве, исторических фактах и служит установлению справедливости и мира.

Так, в письме, направленном Общиной Западного Азербайджана премьер-министру Армении Николу Пашиняну 11 марта 2023 года, подчеркивается, что община полна решимости добиться процесса возвращения мирным путем и выбрала для его осуществления путь диалога.

Община Западного Азербайджана заверила Пашиняна в том, что требования азербайджанцев вернуться в свои дома мирным путем не подразумевают претензий на территориальную целостность или суверенитет Армении.

После победы в 44-дневной войне Азербайджан, покончивший с армянской оккупацией своих территорий, прилагает большие усилия для установления прочного мира в регионе, заключения мирного договора и нормализации отношений с Арменией и разблокирования всех коммуникаций. Естественно, в условиях торжества мира, стабильности и многостороннего сотрудничества в регионе будет реализован исторический шанс на возвращение беженцев в места своего прежнего проживания, включая и сотен тысяч азербайджанцев в Западный Азербайджан, то есть на территорию современной Армении.

Таким образом тема возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан закрепилась в качестве одного из элементов мирного процесса. Признание права азербайджанцев на возвращение на родину предков является одним из важных средств укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией. Поскольку очевидно, что без обеспечения этого права не может быть полноценного примирения между Азербайджаном и Арменией.

В этой связи проведение школьной олимпиады на тему «Возвращение в Западный Азербайджан» никак не может быть проявлением агрессии против Армении. Армянские пропагандисты должны наконец осознать, что процесс возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан неминуем. И, повторимся, все это будет происходить сугубо мирным путем. Право на возвращение закреплено во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных документах.

Как отметил в своем интервью азербайджанским телеканалам в январе 2023 года президент Ильхам Алиев, «для Армении было бы хорошо стереть с себя клеймо моно-государства». «Лучший и самый справедливый путь для этого – возвращение западных азербайджанцев на родные земли», — подчеркнул он.

Как видим, речь идет о стремлении и решимости добиться исторической справедливости — возвращения людей на землю своего исторического проживания. А заявления всякого рода организаций типа «Гегард» говорит о том, что враждебная позиция Армении в отношении Азербайджана все еще остается составляющей государственной политики и ей чужды понятия мирного сосуществования и добрососедства.