Летняя Олимпиада в 2036 году пройдет в столице Катара Дохе.

Как передает #, об этом сообщает портал Relevo.

По информации источника, катарская сторона завершает переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), все детали будут окончательно улажены в ближайшее время.

При этом официальное объявление должно состояться в 2026 году. Среди претендентов на эти игры также были Саудовская Аравия, Испания, Индонезия, Чили, Индия и Германия.

Стоит отметить, что Катар принимал чемпионат мира по футболу в 2022 году. Олимпиада впервые будет проходить на Ближнем Востоке.

МОК проводит неофициальную политику ротации континентов, назначая хозяев Олимпиад. В этом году Летние игры будет принимать Париж (Франция), в 2028 году — Лос-Анджелес (США), а в 2032 году — Брисбен (Австралия).