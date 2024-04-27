В США полиция штата Огайо опубликовала видео умирающего человека в наручниках, повторявшего слова «Я не могу дышать». На видео с нательной камеры, опубликованном в четверг департаментом полиции Кантона, видно, как полицейские задерживают в баре мужчину по имени Фрэнк Тайсон. Ему предъявили подозрения в том, что 18 апреля он покинул место аварии с участием одного автомобиля. 53-летний Тайсон умер в местной больнице. Агентство Reuters сообщает, что эпизод задержания напомнил о гибели в 2020 году от рук полицейских чернокожего Джорджа Флойда.

В департаменте полиции Кантона не смогли прокомментировать видео, размещённое в Интернете несколькими местными СМИ или подтвердить подробности произошедшего.

Видеоролик продолжительностью более получаса, начинается с того, что патрульный автомобиль наезжает на машину, которая врезалась в электрический столб. Прохожий говорит полицейскому, что водитель машины скрылся в ближайшей таверне.

Затем видно, как полицейские входят в заведение и находят Тайсона у барной стойки. В словесной перепалке правоохранители попытались схватить подозреваемого за руки. Тот выкрикивал, что его пытаются убить и требовал вызвать шерифа.

Полицейские повалили Тайсона, надели на него наручники. Один из них положил колено на спину задержанному, возле шеи. В этом положении прошло секунд 30.

Можно услышать, как Тайсон неоднократно повторял: «Я не могу дышать. Я не могу… не давите на шею». Полицейский прежде чем встать, выкрикнул: «Успокойся» и «Ты в порядке».

На последовавших кадрах видно, как Тайсон лежит неподвижно лицом вниз около шести минут, в то время как полицейские беседуют с посетителями бара.

Через восемь минут после того, как полицейские надели на Тайсона наручники, они сняли наручники и начали делать искусственное дыхание. Затем на место происшествия прибывают медики и уносят Тайсона из таверны на носилках в ожидающую машину скорой помощи.

По данным телеканала WKYC, филиала NBC в Кливленде, Фрэнк Тайсон скончался в местной больнице. Агентству Reuters не удалось сразу подтвердить эту информацию. Официальная причина смерти не установлена.

Описанное происшествие напоминает об эпизоде задержания в мае 2020 года в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

На видео четырёхлетней давности заснят белый офицер Дерек Шовен, стоявший коленями на шее Флойда более девяти минут. Чернокожий задержанный умолял сохранить ему жизнь, повторяя слова «я не могу дышать», прежде чем замолчать. Видеокадры, снятые на телефон, облетели все социальные сети и вызвали в разных странах волну протеста против жестокости полиции. (svoboda.org)