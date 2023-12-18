В Лянкяране трехлетний ребенок скончался от кори, брат мальчика госпитализирован в одну из больниц Баку с высокой температурой.

Как сообщает #, житель поселка Ширинсу Угур Абизаде (2020 г.р.) заразился корью неделю назад. Мальчик проходил лечение в домашних условиях.

Семья мальчика обратилась в службу скорой медицинской помощи 17 декабря с жалобой на высокую температуру у ребенка. Врачи сообщили родителям, что ребенок находится в тяжелом состоянии и должен проходить лечение в больнице. Однако семья отказалась от стационарного лечения и забрала Угура домой после оказания первой медицинской помощи.

Вскоре состояние ребенка ухудшилось, семья вновь доставила его в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь ребенка спасти не удалось.

Брат покойного мальчика, 4-летний Юнус Абизаде также заразился корью и госпитализирован в одну из больниц Баку с высокой температурой.

Отметим, это первый случай смерти от кори в Лянкяране.