Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане призвало население вакцинироваться от кори.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице представительства в социальной сети.

Сообщается, что по сравнению с 2021 годом число случаев заражения корью в мире в прошлом году увеличилось на 18%, а количество летальных исходов — на 43%:

«Корь представляет серьезную угрозу для здоровья детей. Если охват вакцинацией против кори составляет ниже 95%, существует риск широкого распространения заболевания во всех странах. Корь представляет наибольшую опасность для детей младше 5 лет. Это заболевание может привести к пневмонии, энцефалиту (воспалению головного мозга) и летальному исходу».

В представительстве ВОЗ в Азербайджане заявили, что вакцина против кори является одной из самых эффективных вакцин: «Эффективность вакцины в предотвращении кори очень высока и составляет около 97% после получения двух доз».