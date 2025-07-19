МЧС обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности на пляжах.
В обращении говорится:
«С наступлением лета и потеплением одним из популярных мест для отдыха населения являются пляжи».
Несмотря на проводимую Министерством чрезвычайных ситуаций массовую разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение правил безопасности некоторыми гражданами на данных территориях приводит к трагическим последствиям.
Учитывая вышеизложенное, Министерство чрезвычайных ситуаций обращается к населению с настоятельным призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах. Запрещается:
купаться в местах, не предназначенных для купания;
выходить за пределы обозначенных границ купальной зоны;
заходить в море при ветреной погоде;
ночевать на пляже;
находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;
совершать грубые действия в воде;
ловить рыбу на пляже;
прибывать на пляж на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.
Помните, что дети не должны оставаться на пляже без присмотра, необходимо безоговорочно следовать предупреждающим знакам и указаниям спасателей;
опасны длительное нахождение под палящим солнцем и заход в воду после наступления сумерек.
Не забывайте: пренебрежение правилами — угроза жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112!