Дискуссиям о вакцинации следует уделять больше внимания.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании комитета по здравоохранению Милли меджлиса сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Глава комитета отметил, что в Азербайджане должно быть изменено отношение к вакцинации: «Среди людей распространяются негативные мысли, они есть даже среди врачей. В слушаниях, которые планируется провести в комитете, основной темой должна быть вакцинация. Нам нужно убедить людей в том, что если они не хотят, чтобы их дети умирали от инфекционного заболевания, то единственный путь – это вакцинация. Наши дети остаются в стороне от вакцинации. Сегодня 100% из заразившихся корью — это лица, которые не прививались».

«Эпидемиологическая ситуация в нашей стране нестабильная. Распространено много инфекционных заболеваний», продолжил дкпутат.

Он отметил, что COVID больше не является опасным заболеванием: «Иногда мы переносим его легко. Сейчас ситуация с корью в нашей стране нехорошая. Помимо детей, отмечаются случаи заражения корью среди пожилых людей, лиц в возрасте 30-40 лет. Инфекционные заболевания всегда должны быть под контролем. Искоренение любого инфекционного заболевания в стране не означает его полного исчезновения. Оно всегда может вернуться. Поэтому наши специалисты в этой области должны проделать очень серьезную работу».