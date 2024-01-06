TƏBİB обнародовал информацию о 6-летнем мальчике, умершем от кори в Шекинском районе.

В учреждении сообщили, что с последних дней декабря 2023 года у братьев Мамишева Юсифа и Мамишева Али, жителей села Сарыджа Шекинского района, появились кашель, высокая температура, слабость, потливость.

В связи с этим было сделано обращение в приемное отделение Шекинской центральной районной больницы. Состояние Мамишева Юсифа Исмаил оглу на момент поступления в медучреждение было тяжелым, после детального обследования пациент был помещен в инфекционное отделение.

05.01.2024 года состояние Юсифа Мамишева ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации. У ребенка была диагностирована корь, осложненная пневмонией, ночью он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все реанимационные меры, 6 января ребенок скончался от сердечно-легочной недостаточности.