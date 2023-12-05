В ближайшие дни в Азербайджане планируется начать процесс вакцинации населения среднего и пожилого возраста от кори.

Об этом Report cообщила заведующая отделом инфекционных заболеваний и организации инфекционного контроля Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Назрин Мустафаева.

По ее словам, период между первой и второй дозой вакцины должен составлять 4 недели.

Мустафаева отметила, что человеку, который уже был вакцинирован или заразился корью и выздоровел, вакцинация не требуется.

Она добавила, что если ранее у человека наблюдалась реакция анафилактического шока на какую-либо вакцину, то вакцинация от кори таким лицам противопоказана.

«Не рекомендуется проходить вакцинацию беременным и лицам с ослабленным иммунитетом», — отметила Мустафаева.

Она подчеркнула, что для предотвращения тяжелого течения кори у детей необходимо обеспечить их предварительную вакцинацию.