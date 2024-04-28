Президент Палестины Махмуд Аббас полагает, что израильская военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа начнется в ближайшие несколько дней. С таким заявлением он выступил на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, проходящей в Эр-Рияде.

«Через несколько дней Израиль начнет военную операцию в городе Рафах, поскольку все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там: одного ограниченного удара будет достаточно, чтобы заставить их всех покинуть палестинскую территорию», — сказал президент Палестины. По его словам, если это произойдет, «мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы» с учетом того, что соседние арабские страны, Египет и Иордания, «решительным образом отказались принять палестинских беженцев».

В настоящий момент ситуация в Газе, подчеркнул Аббас, является критической: израильские военные разрушили не менее 75% территории анклава, в результате их действий погибли 34 тыс. человек, большую часть которых составляют женщины, дети и люди преклонного возраста. «Израиль начинал эту операцию как месть ХАМАС [за нападение 7 октября 2023 года], однако в настоящий момент его действия превратились в войну против всего палестинского народа», — отметил глава Палестинской национальной администрации (ПНА). Он согласился с оценками европейских политиков, считающих, по его словам, что «происходящее в Газе хуже, чем преступления Германии во время Второй мировой войны».

В связи с этим Аббас предложил провести международную конференцию с целью объединения палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в единое политическое образование. Президент Палестины добавил, что «все страны, до сих пор не признавшие право Государства Палестина на независимость, должны сделать это — так же, как они признали независимость Израиля». Только на таких основаниях, подчеркнул глава ПНА, палестинцы «смогут вести полноценный и равный диалог с израильской стороной». (ТАСС)

