Палестинцы не допустят повторения Накбы (Исход палестинцев) 1948 года ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, передает официальное палестинское информагентство WAFA.

День «Накба» отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после того, как Израиль объявил независимость на исторических палестинцах землях в 1948 году. Этот день стал началом череды бедствий для палестинцев, которая продолжалась в течение многих десятилетий.

«Мы не сдадимся и не встанем на колени перед лицом свершившегося факта. Чтобы не произошло, чего бы это не стоило, мы не допустим повторения палестинской Накбы 1948 года», – сказал политик на совещании с участием членов руководства Палестины в Рамалле.