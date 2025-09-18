Президент Палестины Махмуд Аббас посетит 18 сентября Турцию с официальным визитом.

Как сообщает агентство Anadolu, официальная церемония встречи Аббаса, переговоры и ужин внесены в повестку рабочего дня президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Визит палестинского руководителя не анонсировался.

Ожидается, что лидеры обсудят текущую ситуацию в секторе Газа и действия Израиля. Также в повестке будет вопрос о представлении интересов Палестины на Генассамблее ООН, куда сам Аббас и члены делегации не могут прибыть из-за отказа США выдать им визы.