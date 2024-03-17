Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что поиск мирного решения будет осложнен в случае начала Израилем военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом он заявил после встречи с королем Иордании Абдаллой II, состоявшейся в городе Акаба на побережье Красного моря. Слова канцлера приводит пресс-служба правительства ФРГ.

«Я думаю, что большое количество жертв в результате такой операции сильно затруднит любое мирное развитие в регионе. Это знают многие и в Израиле. Это будет моим важным аргументом», — сказал Шольц. По его убеждению, «все действия должны основываться на нормах международного права».