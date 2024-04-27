Президент РФ Владимир Путин передал 100% акций дочерних компаний BSH Hausgerate и Ariston в России во временное управление «Газпром бытовые системы». Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 26 апреля. Согласно нему, структура «Газпрома» получит контроль над всеми российскими активами ООО «Аристон Термо Русь» и ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Как сообщает «Интерфакс», дочерняя компания Bosch «БСХ Бытовые Приборы» зарегистрирована в Санкт-Петербурге и до 2022 года занималась «серийным производством холодильников и стиральных машин», а после — сбытом запчастей, торговлей бытовой техникой, а также сервисным и гарантийным обслуживанием. В 2023 году там работало 635 человек.

Весной 2022 года Bosch приостановил производство на российских предприятиях. В декабре 2023 «Коммерсант» писал, что немецкая компания планирует продать свой российский бизнес турецкому инвестиционному фонду Can Holding.

«Аристон Термо Русь», пишет «Интерфакс», зарегистрирована в Ленинградской области и занимается производством и реализацией бытовой техники. В ней трудоустроено около 300 человек. В 2023 году, по данным агентства, ее выручка составила 9,435 млрд рублей. (DW)