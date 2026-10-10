Российский лидер Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркменистане провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. «И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта», — сказал Песков.