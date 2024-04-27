Два судна в Красном море в пятницу, 26 апреля, подверглись нападению со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. Хуситы выпустили три противокорабельные баллистические ракеты «вблизи судна Maisha и судна Andromeda Star, принадлежащего Великобритании и идущего под панамским флагом», говорится в сообщении.

Американские военные уточняют, что на Andromeda Star сообщили о незначительных повреждениях, однако судно продолжило свой рейс.

Несколькими часами ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о двух атаках на судно в 14 морских милях к юго-западу от йеменского города Моха. При первой атаке «в непосредственной близости от судна произошел взрыв, который почувствовал экипаж», а при второй предположительно две ракеты повредили судно, пояснили в UKMTO, не уточнив, о каком судне шла речь.

В то же время британское агентство по безопасности морских торговых операций Ambrey подтвердило, что в этом «инциденте были замечены три ракеты». Ближе всего к месту происшествия находился танкер под флагом Панамы, ранее принадлежавший Великобритании, добавило агентство. По его сведениям, это судно зарегистрировано на Сейшельских островах и направлялось из российского Приморска в индийский Вадинар.

Позднее представитель йеменских хуситов Яхья Сария заявил об ответственности этой группировки за нападение, отмечает агентство AFP. По его словам, речь идет о прямом попадании ракет в танкер Andromeda Star. (DW)