Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило противокорабельную баллистическую ракету по нефтяному танкеру M/T Wind, следовавшему через Красное море.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Согласно информации, нефтяной танкер, принадлежащий и эксплуатируемый Грецией, ранее останавливался в России, а затем направлялся в Китай.

«Под воздействием ракетного удара судно оказалось подтопленным, в результате чего было потеряно рулевое управление и повреждена двигательная установка», — говорится в сообщении.

Сообщается, что экипажу M/T Wind удалось восстановить двигательную установку и рулевое управление, пострадавших нет, судно возобновило движение.