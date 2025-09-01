Хуситы нанесли удар по нефтяному танкеру Израиля Scarlet Ray в Красном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию морской безопасности Ambrey.

«Принадлежащий Израилю танкер под флагом Либерии сообщил о взрыве неподалеку, к юго-западу от саудовского портового города Янбу в Красном море», — говорится в сообщении.

По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), экипаж судна сообщил о «всплеске в непосредственной близости от неизвестного снаряда и услышал громкий хлопок». Они отметили, что вся команда судна в безопасности и оно продолжает следовать по маршруту.

Позже в британской компании отметили, что танкер «соответствует» целям йеменских хуситов, поскольку он открыто принадлежит Израилю.