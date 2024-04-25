Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» затронул вопрос азербайджанских эксклавов. По словам главы государства, вопрос эксклавов «более сложный, так как эти эксклавы расположены на территории, окруженной другой страной. Поэтому их вопрос следует рассматривать в процессе делимитации. Если армянская сторона хочет заняться им сейчас, на втором этапе, то мы готовы. Если же они захотят заняться этим позже, мы тоже готовы».

«После завершения делимитации и немедленного проведения демаркации на территории четырех газахских сел, думаю, обе стороны, обе комиссии по делимитации должны договориться о дальнейших шагах. Мы не хотим оставлять этот вопрос в изоляции. Мы хотим продолжить процесс делимитации. Я бы предложил начать, наверное, с самой легкой части. Если же армянская сторона хочет начать с самой сложной ее части, например, с эксклавов, мы также готовы к этому», — сказал президент Азербайджана.

Он был абсолютно прав и честен. А вот руководство Армении всегда пыталось совершать безостановочные «финты ушами». «Армения не имеет притязаний за пределами своей территории в 29 743 квадратных километрах и не намерена вести войну за Карабах», об этом в интервью британским СМИ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но ведь это, мягко говоря, запоздалое и вынужденное признание новой реальности.

У Пашиняна, пришедшего к власти в результате «шашлычной революции», было несколько лет для осуществления шагов по установлению мира. Но он предпочел пойти по пути провокаций. Все помнят и его пьяные пляски в Шуше и сделанное в центре оккупированного Ханкенди скандальное заявление о том, что «Карабах — это Армения и точка». Тем самым он обнулил мирные переговоры и сделал неизбежной новую войну.

В которую он хотел втянуть и ОДКБ. Да, летом 2020 года, в товузском направлении была осуществлена провокация с армянской стороны, которая привела к локальным боям. Даже экс-президент РА Роберт Кочарян тогда признал, что провокация была осуществлена именно армянской стороной. Но своих целей официальный Ереван не добился. Справоцировав 44-дневную войну, руководство РА, которое ныне облачилось в мирные одежды, преспокойно отдало приказ бомбить азербайджанские города Гянджу, Барду, Мингячевир. В результате этих бомбежек погибли и получили ранения азербайджанские старики, женщины, дети.

Но в итоге, официальный Ереван вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. По сути, это был акт о капитуляции Армении. Но, что интересно, сейчас всплыли и детали тогдашних армянских «финтов ушами». Как сегодня рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, было несколько телефонных разговоров по согласованию каждого пункта Трехстороннего заявления.

«Был обсужден вопрос о российских миротворцах, и позиция Армении заключалась в том, что для них не должно быть никаких ограничений по времени. Иными словами, они должны остаться навсегда. Мы не могли с этим согласиться, и мы настаивали на том, что должно быть ограничение по времени. Это была одна из самых сложных частей, по которой обе стороны не могли договориться. Для нас это была одна из самых принципиальных частей заявления. Наша позиция заключалась в том, что если мы не договоримся об этом, то никакого заявления не будет и война будет продолжаться. А в это время наши войска находились на окраинах Ханкенди. Мы фактически контролировали так называемый Лачинский коридор и судьбу 15 тысяч армянских военнослужащих, которые находились в окружении. Мы освободили Шушу. Это было ясно абсолютно для всех. Им надо было либо сдаться, либо ситуация обернулась бы еще хуже для них. Поэтому мы сказали: ладно, не будет соглашения, мы продолжим. Мы войдем в Ханкенди в течение нескольких часов. Таким образом, Армении пришлось согласиться. И теперь, я думаю, они понимают, что мы были правы»», — рассказал глава нашего государства.

Этот его рассказ важен как с точки зрения понимания тогдашних попыток руководства Армении воспрепятствовать принятию справедливого решения, так и в плане демонстрации неискренности официального Еревана, который ныне во всем винит Россию.

Как видим, именно Никол Пашинян тогда делал все, дабы российские миротворцы навсегда остались в Карабахском экономическом регионе нашей страны. Стало быть, их преждевременный вывод — это еще одна победа Азербайджана. Победа над планами официального Еревана, который всегда пытался препятствовать планам Азербайджана, но в итоге вынужден был соглашаться на них.

Вспомним, как руководство Армении вело себя после окончания 44-дневной войны. Оно продолжало финансировать карабахскую хунту и поставлять ей оружие. Его объемы просто поражают. Практически каждый день приходят сообщения о том, что обнаружен очередной арсенал оружия, брошенного армянской стороной на освобожденных территориях нашей страны. Плюс, после проведения контртеррористической операции, Армения и Франция пытались добиться осуждения Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, этот тандем, при финансовой поддержке мирового армянства, пытался очернить Азербайджан везде, где только можно — от Европарламента до ПАСЕ. И вот теперь, после провала всех этих планов, а выкрутасы в Европарламенте и в ПАСЕ никак не повлияли на реальное положение дел в регионе, спикер парламента Армении Ален Симонян заявляет, что установка пограничного столба означает, что у Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу. «По правде говоря, я рад, что мы установили первый пограничный столб», — сказал он.

Надеюсь, радостный настрой не покинет его и все остальное руководство Армении, когда им нужно будет реализовывать и иные справедливые требования азербайджанской стороны — начиная от открытия коммуникаций и заканчивая внесением изменений в Конституцию РА, где есть открытые территориальные претензии к Азербайджану. Как-то некрасиво быть «наполовину радостным». Это очень напоминает «частичную беременность».