По состоянию на 1 января 2024 года население Грузии составило 3 млн 694,6 тыс. человек. За год оно сократилось на 1,1% — это данные Национальной службы статистики.

На каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. Из общего числа населения Грузии 48% мужчины и 52% женщины.

Средний возраст населения Грузии: 38 лет.

Трудоспособное население (15-64) составляет 64,3%.

В 2023 году был отрицательный естественный прирост населения: умерло на 2 542 человека больше, чем родилось.

Сальдо миграции за 2023 год отрицательное: минус 39 207.

Ожидаемая средняя продолжительность жизни: 75 лет. При этом 79,4 года у женщин и 70,6 лет у мужчин.

По состоянию на 1 января 2024 года доля населения в возрасте 0-14 лет в общей численности населения составляет 19,5%,доля населения в возрасте 65 лет и старше 16,2%.

По состоянию на 1 января 2024 года 61% населения Грузии проживает в городских поселениях. Население Тбилиси составляет более трети от общей численности населения. (newsgeorgia.ge)