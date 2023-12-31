За 2023 год население мира выросло почти на 66 миллионов человек, и теперь на Земле проживает 8 073 859 407 человек. Об этом сообщил немецкий фонд «Население Земли» (DSW).

Хотя население Земного шара растет и достигло по итогам 2023 года нового максимума, темпы роста продолжают замедляться. Быстрее всего население Земли росло в период с 1965 по 1970 год, с тех пор, по данным ООН, относительные темпы роста сократились почти вдвое.

Эти тенденции не одинаковы для различных регионов. В Африке, по данным DSW, к 2080 году будет проживать 2,5 миллиарда человек – в два раза больше, чем сегодня.

По оценке Бюро переписи населения США, население мира выросло за год на 75 миллионов человек – на 0,95 процента.

После рекордных темпов роста в 60-е годы потребовалось двенадцать с половиной лет, чтобы население Земли выросло с 7 до 8 миллиардов человек. Американское ведомство утверждает, что для достижения отметки в 9 миллиардов потребуется 14,1 года, а для перехода с 9 миллиардов до 10 миллиардов – 16,4 года, что может произойти примерно в 2055 году.