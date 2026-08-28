Президент США Дональд Трамп планирует провести траурную церемонию памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Пентагоне, а не на месте трагедии у башен-близнецов. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Изначально Трамп хотел присутствовать на церемонии и произнести речь в комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке. Однако с 2012 года политикам запрещено выступать на территории мемориала, поскольку администрация старается сохранить его беспартийным.

От Белого дома на церемонии в Нью-Йорке будет присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс. Дональд Трамп отправится в Пентагон после того как посетит съезд Республиканской партии в Техасе. Пентагон выбрали местом для церемонии, поскольку он также подвергся нападению.

11 сентября 2001 года террористы угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их разрушению. Третий самолет врезался в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился в районе города Питтсбург в штате Пенсильвания.