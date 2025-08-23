Северокорейский диктатор Ким Чен Ын устроил траурную церемонию по военным, погибшим в ходе российской войны против Украины.

Государственное агентство KCNA распространило фотографии, на которых Ким Чен Ын публично оплакивает своих солдат. Это стало первым открытым подтверждением того, что северокорейские бойцы воевали и погибли на стороне Москвы, передает bild.de.

По словам эксперта по Корее Фредерика Шпора, публикация таких кадров показывает, что Пхеньян уже не скрывает своего участия в войне.

«Такие кадры должны легитимировать участие в российской агрессии и подготовить население к новым жертвам», — отметил он в интервью Bild.

Ким Чен Ын неоднократно заявлял о «безусловной» поддержке Кремля. В июле 2025 года он на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Северная Корея «во всех стратегических вопросах разделяет позицию Москвы» и будет поддерживать любые действия России в отношении Украины.

По оценкам украинской и южнокорейской разведки, в боях участвовали до 14 тысяч северокорейских военных. Западные СМИ со ссылкой на украинские источники сообщают, что в ближайшее время Ким Чен Ын может направить в Россию еще до 30 тысяч солдат.