Президент США Дональд Трамп, комментируя начавшиеся в Пекине празднование 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын «строят заговор против США».

«Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также напомнил об «огромной поддержке и крови, отданной Соединенными штатами Америки Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика» — милитаристской Японии.

«Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чествовать и помнить за их храбрость и жертвенность», — написал Трамп.

В Пекине ранее в среду начался военный парад, посвященный 80-летию победы на милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны.