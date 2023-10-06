Северная Корея начала передачу артиллерийских снарядов России, рассказал американский чиновник CBS News. Пока не ясно, является ли эта передача частью долгосрочной стратегии или разовой поставкой, а также что получит КНДР взамен.

В Белом доме полагают, что эти поставки стали результатом встречи российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в середине сентября. Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи предупредил CBS News до саммита, что Ким Чен Ын может стремиться получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также более совершенных ракет и спутников. По словам этого же чиновника, углубление отношений России и Северной Кореи может обернуться тем, что Пхеньян обретет способность угрожать не только Южной Корее и Японии, но и всему миру.

Первая с 2019 года встреча Путина и Ким Чен Ына прошла 14 сентября на космодроме Восточный. Руководитель КНДР выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе бороться с «империализмом». «Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел: через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких как Ким Чен Ын», — прокомментировал встречу официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. (moscowtimes.ru)