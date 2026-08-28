Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по оборонным инновациям.

Об этом он написал в социальных сетях, сообщает «Европейская правда».

По словам Федорова, в качестве советника Кроцетто он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым «глобальным вызовам в сфере безопасности».

«Я глубоко благодарен за это доверие и стратегическое партнерство. На этой должности я буду помогать Италии во внедрении современных военных технологий, укреплении её оборонного сектора и адаптации к новым глобальным вызовам в сфере безопасности», – отметил он.

Федоров рассказал, что во время встречи они обсудили беспилотники, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие экосистемы оборонных технологий.

«Будущее обороны принадлежит странам, способным быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая передовые технологии с мощным производством. Опыт Украины может стать фундаментом для новой оборонной модели Европы», – добавил он.

Еще в конце июля Крозетто рассказал, что предложил Михаилу Федорову должность советника.