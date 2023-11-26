Высший суд Кувейта приговорил бывшего министра обороны и внутренних дел страны Халида аль-Джаррах аль-Сабаха к семи годам тюремного заключения за нецелевое использование военных средств, сообщает Reuters.

Кроме этого, бывшему премьер-министру Джаберу аль-Мубараку аль-Хамад ас-Сабаху, которому были предъявлены аналогичные обвинения, суд предписал вернуть деньги, которые были расходованы не по назначению, отмечается в материале.

Оба фигуранта отрицали обвинения, пишет Reuters.

Шейх Джабер и шейх Халид были оправданы по обвинению в растрате в марте 2022 года, однако дело было возобновлено по апелляции кувейтской прокуратуры, напоминает агентство.

До этого бывшего президента Бразилии Фернанду Колора ди Мелу федеральный верховный суд страны приговорил к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Сумма взяток, полученных Колором ди Мелу с 2010 по 2014 год, составила 20 млн реалов (около $4 млн).