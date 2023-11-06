Владимир Зеленский поручил своему офису начать подготовку к выборам президента Украины в 2024 году.

Как передает АПА, об этом этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — сказал депутат в эфире телеканала «Эспрессо».

Представители президентской администрации пока не прокомментировали эту информацию.