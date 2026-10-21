Президент России Владимир Путин лично поручил активизировать диверсионные операции против стран НАТО, сообщила вечером во вторник, 20 октября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с выводами американских спецслужб. По сведениям издания, неудавшаяся атака с применением дронов в аэропорту германского Лейпцига 4 августа стала одной из первых акций в рамках этой кампании.

После инцидента российская сторона через неофициальный канал связи предупредила правительство Германии, что Лейпциг не станет последней целью. Об этом рассказали собеседники газеты, знакомые с содержанием разговора.

Активизация тайных операций совпала с отсутствием значимых успехов российской армии в Украине и участившимися ударами ВСУ по объектам в глубине российской территории.

Летом в Москве усиливалось недовольство тем, что ни боевые действия, ни контакты с Вашингтоном не привели к уступкам со стороны Киева, которых добивается Путин, сообщили источники WSJ. Бывший старший директор Совета национальной безопасности США при Джордже Буше Томас Грэм, участвующий в неофициальных контактах с Кремлем, отметил: «Кремль разочарован тем, что переговоры с США не привели к быстрому восстановлению отношений, на которое там рассчитывали».

По информации издания, операция в Лейпциге была частью более широкой схемы, предполагавшей переброску по Европе агентов, оружия и взрывчатых веществ. Организаторы рассчитывали атаковать объекты, задействованные в поддержке Украины, а также спровоцировать беспорядки и усилить сопротивление европейских политиков дальнейшей военной помощи Киеву.

Немецкие следователи считают, что операцию координировал бывший российский офицер Олег Левушкин, завербованный Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ). По их версии, он руководил группой белорусских агентов, которые доставляли взрывчатку через границу, собирали беспилотники и готовили их к применению.

В качестве логистического узла сеть использовала Сербию, откуда дроны и взрывные устройства отправляли в Германию. Как пишет WSJ, военную взрывчатку Semtex перевозили в герметично закрытых консервных банках с детонаторами. Следователи утверждают, что установленные внутри стальные пластины позволяли использовать эти устройства как осколочные боеприпасы.

Позднее сербские власти задержали семерых человек, включая гражданина с российским и сербским паспортами. Их подозревают в участии в организованной группе, которая приобретала и хранила взрывчатку и беспилотники перед отправкой в страны ЕС. За двое суток до инцидента Левушкин и как минимум один его белорусский сообщник покинули Германию, сначала направившись в Сербию, а затем в Россию.

После неудавшейся атаки в Лейпциге в Европе произошла серия новых инцидентов. В августе были подожжены предприятия по выпуску беспилотников в Эстонии и Польше. Власти Словакии в тот же период сообщили о предотвращенном поджоге аналогичного производства.

В последние недели о диверсиях на наземных станциях спутниковой системы Starlink заявили Польша, Литва и Болгария. Кроме того, у берегов Болгарии и Румынии в Черном море произошли несколько атак беспилотников на грузовые суда.

В конце августа, после поездки в Москву, директор ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил представителей европейских спецслужб и некоторых политиков об усилении российской диверсионной активности. Об этом WSJ сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям западных чиновников, диверсионную деятельность организует Департамент специальных задач ГРУ, созданный после начала вооруженного вторжения в Украину. Подразделение возглавляет генерал-полковник Андрей Аверьянов.

Западные разведслужбы также установили, что к операции в Лейпциге был причастен один из руководителей подразделения — полковник Денис Смольянинов. (DW)