Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма:

1. Ахмет Барыш Ийисон – руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi

2. Джем Озюрт – блогер

3. Акын Дуру – сотрудник TV8 и Acunmedya

4. Дурсун Экер – журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Адем Озкёсе – журналист, политический аналитик, писатель

6. Мухаммед Эмин Йылдырым – стамбульский представитель журнала и медиагруппы Köklü Değişim

7. Джунейт Сезер – блогер, социолог, публицист и политический аналитик

8. Серхат Коюнджу – общественный деятель

9. Микаил Аййылдыз – религиозный писатель и исследователь

10. Ахи Аратоглу – исследователь, писатель, поэт и социолог

11. Мухаррем Чавуш – председатель молодежного крыла партии AK Parti в Богазичи (2020-2025)

12. Фатих Эрбакан – председатель партии Yeniden Refah

13. Яхья Уграш – заместитель председателя партии HÜDA PAR

14. Айдын Бинбога – экономист, политик

15. Хаккы Эрен – журналист Köklü Değişim

16. Саит Сеитоглу – руководитель отдела по финансово-административным вопросам партии HÜDA PAR в Батмане

17. Мехмет Бойнукалын – профессор богословия Университета Мармара, имам-хатиб мечети Айя-София

18. Окан Айташ – журналист, владелец компании Finansopia Medya

19. Мерт Армаган – журналист

20. Яшар Явуз – журналист изданий Yeni Şafak, Diriliş Postası, Referans

21. Ахмет Сырры Арвас – поэт, журналист, писатель

22. Юсуф Каплан – писатель, журналист

23. Эрдинч Тегмен – владелец Erte Medya

24. Ахмет Чакар – экс-депутат

25. Халил Атакан Ай – теолог

26. Исмаил Кылычарслан – TV NET, газета Yeni Şafak

27. Мурат Шахин – ведущий программ на Akit TV

28. Ирфан Кая Ульгер – ведущий программ на Akit TV

29. Фатин Дагыстанлы – ведущий программ на Akit TV

30. Омер Улуташ – председатель партии Toprak

31. Омер Фарук Гергерлиоглу – депутат от партии DEM (прокурдская партия)

В сообщении отмечено, что в ответ на призывы против Азербайджанской Республики и деятельность, поощряющую вражду, принятие соответствующих мер будет продолжено и впредь.