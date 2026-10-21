Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма:
1. Ахмет Барыш Ийисон – руководитель компании İyison Medya и проекта Gazeteciabi
2. Джем Озюрт – блогер
3. Акын Дуру – сотрудник TV8 и Acunmedya
4. Дурсун Экер – журналист, File Prodüksiyon Hizmetleri
5. Адем Озкёсе – журналист, политический аналитик, писатель
6. Мухаммед Эмин Йылдырым – стамбульский представитель журнала и медиагруппы Köklü Değişim
7. Джунейт Сезер – блогер, социолог, публицист и политический аналитик
8. Серхат Коюнджу – общественный деятель
9. Микаил Аййылдыз – религиозный писатель и исследователь
10. Ахи Аратоглу – исследователь, писатель, поэт и социолог
11. Мухаррем Чавуш – председатель молодежного крыла партии AK Parti в Богазичи (2020-2025)
12. Фатих Эрбакан – председатель партии Yeniden Refah
13. Яхья Уграш – заместитель председателя партии HÜDA PAR
14. Айдын Бинбога – экономист, политик
15. Хаккы Эрен – журналист Köklü Değişim
16. Саит Сеитоглу – руководитель отдела по финансово-административным вопросам партии HÜDA PAR в Батмане
17. Мехмет Бойнукалын – профессор богословия Университета Мармара, имам-хатиб мечети Айя-София
18. Окан Айташ – журналист, владелец компании Finansopia Medya
19. Мерт Армаган – журналист
20. Яшар Явуз – журналист изданий Yeni Şafak, Diriliş Postası, Referans
21. Ахмет Сырры Арвас – поэт, журналист, писатель
22. Юсуф Каплан – писатель, журналист
23. Эрдинч Тегмен – владелец Erte Medya
24. Ахмет Чакар – экс-депутат
25. Халил Атакан Ай – теолог
26. Исмаил Кылычарслан – TV NET, газета Yeni Şafak
27. Мурат Шахин – ведущий программ на Akit TV
28. Ирфан Кая Ульгер – ведущий программ на Akit TV
29. Фатин Дагыстанлы – ведущий программ на Akit TV
30. Омер Улуташ – председатель партии Toprak
31. Омер Фарук Гергерлиоглу – депутат от партии DEM (прокурдская партия)
В сообщении отмечено, что в ответ на призывы против Азербайджанской Республики и деятельность, поощряющую вражду, принятие соответствующих мер будет продолжено и впредь.