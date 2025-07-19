Полиция задержала двух человек по делу об убийстве гражданина Турции в центре Батуми. Об этом сообщает МВД Грузии.

Задержанные – также выходцы из Турции. 22-летнему А.Е. вменяют умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, а 27-летнему А.Дж. – недонесение об особо тяжком преступлении и незаконное пересечение границы.

Убийство произошло днем 18 июля в ресторане на территории Старого бульвара. Мужчина в мотошлеме несколько раз выстрелил в 49-летнего Х.Т. из пистолета и скрылся с места. Раненый скончался на месте.

Следствие установило, что у стрелка был сообщник, который стал свидетелем преступления, но не уведомил о произошедшем полицию.

Обоих молодых мужчин задержали через несколько часов в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Основная версия произошедшего – криминальные разборки. TV Pirveli считает, что убийство гражданина Турции связано с дележкой долей в букмекерском бизнесе. Журналисты выяснили, что ресторан, в котором произошла стрельба, принадлежит турецкому бизнесмену Деркану Башеру. Сообщается, что в прошлом году в Батуми на него было совершено покушение, однако мужчина выжил. Кроме того, в 2022 году в ресторане Башера также произошла стрельба. Тогда был убит 19-летний гражданин Турции. (newsgeorgia)