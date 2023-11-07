Грузинский гражданин был убит в результате попытки задержания российскими военными в районе села Кирбали у линии разграничения между Грузией и непризнанной Южной Осетией. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

«При попытке незаконного ареста местного жителя в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, еще один гражданин был незаконно задержан», — говорится в заявлении спецслужбы в фейсбуке.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила глубокое возмущение случившимся. «Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу наших „братьев по вере“», — заявила она. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили оценил инцидент как «тяжелый удар по гражданской безопасности на оккупированной территории».