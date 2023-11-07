Грузинский гражданин был убит в результате попытки задержания российскими военными в районе села Кирбали у линии разграничения между Грузией и непризнанной Южной Осетией. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
«При попытке незаконного ареста местного жителя в результате обстрела из огнестрельного оружия со стороны российских оккупационных сил погиб гражданин Грузии, еще один гражданин был незаконно задержан», — говорится в заявлении спецслужбы в фейсбуке.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила глубокое возмущение случившимся. «Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу наших „братьев по вере“», — заявила она. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили оценил инцидент как «тяжелый удар по гражданской безопасности на оккупированной территории».
Миссия наблюдателей ЕС подтвердила информацию о стрельбе, осуждая применение силы и призывая к сдержанности со стороны всех вовлеченных сторон.
Представители властей Южной Осетии утверждают, что «нарушители границы» проявили сопротивление при попытке задержания и использовали автомобиль для нападения на пограничные войска. По данным КГБ т.н. республики, пограничники сперва сделали предупредительный выстрел, после чего открыли огонь по колесам автомобиля. Один из «нарушителей» был тяжело ранен и передан в Грузию для оказания медицинской помощи, а другой задержан.
После Российско-грузинской войны 2008 года, согласно подписанному соглашению, контроль на непризнанной границе между Южной Осетией и Грузией делегировали Москве. На непризнанной границе патрулируют российские и осетинские пограничники. (moscowtimes.ru)