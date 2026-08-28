Несколько тысяч протестующих приняли участие в демонстрации «Марш на Вашингтон: 2026. Защитим право голоса», которая прошла на Национальном молле — центральном бульваре Вашингтона, расположенном рядом с Белым домом, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие собрались рано утром у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну. Демонстрация была приурочена к 63-й годовщине «Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу» 1963 года, во время которого на этом же месте американский правозащитник, борец за права чернокожих, лауреат Нобелевской премии мира Мартин Лютер Кинг (1929-1968) выступил с речью «У меня есть мечта».

В жаркий день (температура воздуха в Вашингтоне превышала 30 градусов) на протяжении примерно шести часов на трибуне у ступеней к памятнику выступали политики и руководители общественных движений со всей страны. На площади перед памятником собрались члены профсоюзов, студенты, участники афроамериканских неправительственных организаций.

Лидеры общественных организаций со всей страны повторили те же требования, что и Кинг 60 лет назад. Они подчеркнули, что избирательные права чернокожих в США до сих пор нарушаются, они испытывают проблемы с трудоустройством и борьба за равные права до сих пор не завершена.

После полудня несколько тысяч митингующих отправились по Национальному моллу к мемориалу Кингу. Во время демонстрации они скандировали лозунги с критикой Трампа и его политики, направленной на ограничение возможности голосовать по почте и других гражданских прав. Митингующие несли транспаранты и баннеры с призывами покончить с таким курсом, несли плакаты «Трамп, руки прочь от выборов!», «Этот президент нас недостоин», «Мы будем бороться и не останемся в тени», «Мечта еще не исполнена!». Некоторые участники демонстрации надели белые чепцы вместе с красными плащами в качестве отсылки к популярному телесериалу «Рассказ служанки» как символ бесправия и изоляции.

Полиция перекрыла все улицы вокруг бульвара.