В посольстве Азербайджана в Грузии 23 декабря прошло мероприятие, посвященное итогам «Года Гейдара Алиева» и Дню солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие азербайджанцы, работающие в Грузии и достигшие успехов в различных сферах, общественные и политические деятели, журналисты.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев напомнил, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год был объявлен «Годом Гейдара Алиева». В связи с этим в ряде стран мира, в том числе в Грузии, был проведен цикл мероприятий. Дипломат предоставил подробную информацию о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его значении в мировой политике, заслугах в развитии азербайджано-грузинских отношений, а также о внимании и заботе, которые великий лидер проявлял к соотечественникам, проживающим в Грузии.

Отмечалось, что после того, как в 1993 году архитектор современного независимого Азербайджанского государства Гейдар Алиев вернулся к политической власти в Азербайджане, отношения с дружественной соседней Грузией вышли на новый уровень развития. В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым политики великого лидера связи между двумя странами поднялись сегодня на уровень стратегического партнерства.

Посол рассказал об особом внимании и заботе Азербайджанского государства о соотечественниках, отметив, что сегодня тысячи азербайджанцев, живущих в Грузии, получают высшее образование за счет Азербайджанского государства. Он особо остановился на самоотверженности наших соотечественников в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Касаясь политических, экономических и торговых двусторонних отношений, Фаиг Гулиев сказал, что сегодня товарооборот между Азербайджаном и Грузией постоянно растет и стороны стремятся увеличить его до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Говоря о культурных связях, дипломат сообщил, что в столице Грузии заложен фундамент нового здания Тбилисского государственного профессионального азербайджанского драматического театра.

Затем в рамках «Года Гейдара Алиева» отличившимся общественно-политическим деятелям, педагогам и журналистам были вручены специальные благодарственные грамоты.