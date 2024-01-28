В преддверии выборов президента Азербайджанской Республики, в Представительстве Татарстана в Азербайджанской Республике состоялась лекция, посвященная жизни и деятельности действующего президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева, сообщает #.

Лектором мероприятия выступила специалист по истории Азербайджана Тамилла ханум Аббасова. Мероприятие прошло при поддержке образовательно-культурного центра института К.Насыри. В зале собрались многочисленные гости из числа татарской диаспоры Азербайджана.

Перед началом лекции прозвучала песня М.Магомаева «Азербайджан».

Участники мероприятия прослушали произведение стоя.

В ходе лекции Тамилла Аббасова рассказала о биографии, детстве и студенческих годах Ильхама Гейдаровича Алиева. Его становлении как политика и государственного деятеля.

Ею были освещены вопросы сотрудничества Азербайджана и России, а также существующие тесные братские взаимоотношения между Азербайджаном и Татарстаном.

Отдельно была затронута тема о вкладе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в укрепление и сохранение дружеских связей с Российской Федерацией и ее регионами.

В свою очередь, в рамках дискуссии члены татарской диаспоры выразили свою поддержку мудрой политике, проводимой действующим Президентом Азербайджанской Республики.

В завершении мероприятия руководитель бакинского образовательно-культурного центра «Института Каюма Насыри» Эльмира Юсифли поблагодарила Т.Аббасову за интересный и познавательный рассказ, высказав уверенность в том, что совместные образовательно-информационные проекты найдут свое продолжение и в будущем.