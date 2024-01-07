Правительство Аргентины и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запустили совместную программу по изучению загрязнения окружающей среды в Антарктике пластиком. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации президента южноамериканской страны.

«Президент страны Хавьер Милей посетил сегодня станцию Марамбио вместе с <…> генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, чтобы положить начало сотрудничеству Аргентины и МАГАТЭ в области использования ядерных технологий для контроля за загрязнением пластиком в Антарктиде», — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества Аргентины и МАГАТЭ на антарктическую базу будут направлены две группы исследователей, которые будут работать на континенте 60 и 120 дней соответственно. В их задачи будет входить сбор образцов, которые затем будут проанализированы в Аргентинском антарктическом институте. Как отмечается в сообщении администрации президента, Антарктида оставалась последней частью света, которая не была охвачена программой МАГАТЭ, направленной на решение глобальной проблемы загрязнения океанов и морей пластиком.

На церемонии запуска программы Милей заявил, что «наука, [международное] сотрудничество и сохранение окружающей среды в Антарктике являются приоритетными направлениями внешней политики» его правительства. «Аргентина подтверждает свои обязательства перед международным сообществом, внося вклад во имя нашего общего блага и блага будуших поколений», — добавил он.